在國際股市普遍大漲下，日經指數10日盤中創下近21個月最大漲幅，早盤收盤時，日經指數收25,667.85點，大漲950.32點或3.84%。東證收1,821.83點，漲62.94點或3.58%。

日股中，基本化學原料漲幅最大，上漲5.66%，其次是跟景氣相關的消費周期性族群也漲4.63%。至於科技以及汽車類股幾乎全面上揚，抗疫規定鬆綁相關類股也有不錯表現。

日股分析師認為，國際油價漲勢不會就這樣一直上去，而歐美股市上漲，也讓日股出現一股回補風潮。俄烏衝突依舊，不確定性因素還是有，但日本疫情降溫，當地股價已大幅下修的內需相關類股，就成為買盤焦點。

日經中，化學業者昭和電工漲9.46%表現突出。日產汽車大漲9.09%，信越化學也漲9.03%。

日本車廠方面，鈴木漲8.4%，豐田也漲4.77%。

半導體機台製造業者東京威力科創漲4.56%，愛德萬測試以及瑞薩電子分別都漲4.26%與4.97%。

同時，旅行社H.I.S.漲6.26%，航空公司全日空也漲4.87%。