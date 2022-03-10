香港女星陳靜（DaDa）臉蛋甜美，身材火辣，身高167公分的她看似纖瘦，但上圍超有料有34E罩杯，近期她被選進美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大美女帥哥排行榜」，私下的她更是勵志典範，因認真健身腹肌明顯，身材凹凸有致，最近她曬出自己穿網狀透視裝健身的美照，水滴胸型若隱若現，辣翻粉絲。

陳靜不僅外型亮麗，先前更以《低俗喜劇》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，演技獲得肯定，2012年起她首度入圍TC Candler舉行的「全球百大美女帥哥排行榜」，當時被排在第44名，在同年的排行榜中勝過影后周迅，陳靜自2020年起更開始年年入榜，美貌與名氣紅到海外。

陳靜穿透視裝。（圖／翻攝自dadachan IG）

陳靜私下常分享健身運動的紀錄照片，不時也會看到她穿運動Bra登山，甚至超有公德心的身體力行撿垃圾，被讚人美心善，先前她更大方分享真實三圍，34E、24、34被讚是名副其實的魔鬼身材，但好身材全靠努力而來，除了健身外，她平時也相當忌口，某回她曬出自己的瘦身菜單，原來她僅靠一杯咖啡、酪梨、藍莓就打發一餐，引來粉絲驚訝「女神不好當」。

愛健身又常分享正能量語錄的陳靜，先前意有所指說：「每一個人其實都需要在自己成長的過程中遇到一個去修剪你邊幅的人，這個人出現在你生命中的時候你會立刻覺得他教會了你很多」，近日她又用英文寫下：「訓練你的心智在各種狀況下都只看到好的一面」，但照片中的她比雞湯語錄更吸睛，胸前的網狀設計使她渾圓飽滿胸型大曝光，網友回應：「女生見到都會心跳」、「連續3年全球百大美女，實至名歸」、「這身材不得了」、「超佩服超美」。