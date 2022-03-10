全國身障運4／9-4／12台中登場，台中市府積極籌備。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022年全國身心障礙運動會即將於4月9日至12日首度在台中登場，來自全國優秀身障運動員將齊聚展開賽事交流，市府運動局與各單位積極籌備中，持續召開工作會議，討論賽會期間各項服務工作。

運動局長李昱叡表示，台中將提供選手友善的運動環境與完善的賽會服務，他也代表市長盧秀燕向各籌辦與支援單位表達感謝，共同營造台中友善運動場域，歡迎全國民眾關注賽事，為身障運動員加油。

市府積極進行身障運籌備工作，定期執行工作會議討論，包括瞭解選手比賽使用場地設備器材、開幕表演籌畫、後勤支援規畫等進度。

比賽率先登場的是3月25日射擊項目，李昱叡前往練習場地，為台中身障射擊代表隊加油打氣，並致贈運動營養補充品慰勞辛苦參戰的選手和教練團隊，期盼參賽選手發揮最佳實力，爭取榮耀。

台中積極推廣全民運動，以打造酷運動酷城市為目標，帶動城市運動風氣。身障運即將在台中登場，盧市長也責成運動局務必全力以赴，迎接來自全國的選手與隊職員。

李昱叡說，透過辦理身障運鼓勵身心障礙者走出戶外，增進交流機會、積極發揮自我潛能及展現自信，市府團隊通力合作積極籌辦，讓身障運動員在競技舞台上展現自我。