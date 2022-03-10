經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受被質詢，由於303大停電肇因之一，為開關廠匯流排保護電驛未正常發揮功能，經濟部次長、台電代理董事長曾文生指出，目前全台剩下高雄興達電廠、苗栗通霄電廠、以及金門塔山電廠還有這種開關，已經要求台電在下周全面更換。

王美花赴立法院報告「303興打電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運種維護機制精進、人員風險分析管控能力強化級電網韌性提升」。報告中指出，事故發生的原因有三大重點，包括未確認絕緣氣體狀態、開關廠匯流排保護電驛未正常發揮功能、龍騎超高壓變電所、興達電廠開關廠部分線路因正進行工程，為確保電力融通性合聯而失去分群效果。

曾文生也補充，在事故發生之後也進行盤點，發現全台灣還剩下高雄興達電廠、苗栗通霄電廠、以及金門塔山電廠這三個電廠還有數位式與機械式設備並存的問題，目前已經要求台電在下周進行更換。