教育類股卓越（2496）去年合併營收6.62億元、歸屬母公司稅後淨利5,690萬元、EPS為3.02元，董事會決議擬配發現金股利3元，包括以盈餘配發每股2.2元現金股利、以資本公積配發每股0.8元現金股利，合計股利配發率99％，以9日收盤價49.30元計算，現金殖利率6.09％。

卓越表示，去年營運獲利表現較前一年減少，主要有三個原因，一是受台灣疫情擴散，影響學員開課營收認列表現；再來，集團為集中資源專注擴大台灣教育市場，採取整體業務調整策略，包括調整旗下陳立廈門、陳立致意等子公司業務，認列一次性固定資產減損1,174萬元影響；三是前年還有光纖事業營運墊高比較基期等。

展望未來營運，卓越旗下陳立教育，透過線上直播進行升學解析等多元行銷招生，同步拓展國中、小學領域業務，集團也積極深化陳立小學堂導入知名私立小學、國中合作課程，及師資培訓等資源整合，並佈局STEAM教育商機，且陳立小學堂旗下教材認列成本已於去年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，將精進集團整體營運獲利能力。

卓越今年2月合併營收4,973萬元、年增1.46％，受惠開學季來臨，累計前二月合併營收9,972萬元，較去年同期成長2.14％。