住展雜誌今（10）日最新統計指出，今年北台灣房市「329檔期」推案量，可望飆出史上最狂的天量！估計整個檔期將推出高達3,420.67億元的新案，不僅比去年同期成長近千億元、年增超過4成，更創下歷史新高紀錄，堪稱史上最旺的329檔。

住展雜誌研發長何世昌表示，329檔期推案爆大量除了與房市景氣好有關外，延推案量挹注、百億級建案眾多，以及房價漲速加快導致案量膨脹都是原因之一。由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，329檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季。

住展雜誌統計資料顯示，今年北台灣329檔期共有「Diamond Towers台北之星」、「新光人壽總統傑仕堡」、「都廳大院」、「大同莊園III 」、「亞昕森中央」、「台北灣-銀河」、「宏道新竹帝寶」等7個大型指標案，如此多的百億級建案，堪稱史上罕見。

何世昌指出，除了百億級建案一籮筐之外，建案售價持續調漲，也是使整體案量膨脹逾3千多億元的重要原因。

何世昌分析，去年下半年，有部份建案因政府打房、或因建照核發塞車而延後至329檔推出的建案因禍得福，建案都還沒開賣，案量已普遍調高，甚至有建案案量一口氣暴增40億元，簡直是「老天爺送錢花！」

北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最大，預估將推出逾1千4百億餘元案量。

台北市則約有1,083億元案量，以中正、大安、北投等地案量較多。

至於桃園重劃區掛帥，新竹缺貨仍無解。

何世昌表示，今年329檔期，桃園由重劃區掛帥，如桃園中路和小檜溪、龜山A7、蘆竹南崁與大竹、八德擴大等重劃區，總推案量估約有4百餘億元。

新竹329檔期雖有4百億元案量，但主要是寶山3百億大案「宏道新竹帝寶」所致。