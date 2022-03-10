德國豪華車商BMW在9日宣布全球召修103萬輛汽車，因為其引擎有潛在起火的風險。這是BMW自2017年以來因相同問題的第三次召修。

前兩次召修在2017年和2019年，召修數量分別為74萬輛和18.4萬輛。

這次召修汽車的範圍，是在2006年到2013年期間出廠的汽車，包括1系列、3系列、X3、5系列、X5和Z4等車款。

原因是需要被召修汽車的曲軸箱強制通風系統（PCV）的加熱器可能有短路問題，最嚴重情況時可能增加起火風險。

BMW表示在這次召修行動裡，美國會召修91萬7,106輛，加拿大約9.8萬輛，和韓國約1.8萬輛。

BMW進行這次召修，是因為之前被召修後的汽車出現連串起火事故後而做此決定。其調查顯示，可能是零件供應商的生產問題，才導致PCV的加熱器出狀況。

BMW建議車主，若發現引擎位置附近冒煙或嗅到火燒膠的味道時，就應該停止行駛。