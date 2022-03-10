鼓勵社區植載，台中市議員羅廷瑋分送樹苗給東區、南區社區，受贈的東區福聯新村民眾也親手將小樹苗栽植到社區公共空間。（馮惠宜攝）

趕在今年植樹節前，台中市議員羅廷瑋服務處特別爭取600株樹苗分送給東區、南區社區，10日由專車載往各社區，羅廷瑋希望也能藉此活動提倡社區綠美化，提升空氣品質抗空污，也落實環保教育；其中位於東區福聯新村社區民眾盼到樹苗開心不已，社區民眾大手拉小手親手植栽，盼小樹苗可以快快長大為社區增添綠意。

響應植樹節，台中市議員羅廷瑋已連續三年向台中市政府農業區申請發送樹苗給轄區內的社區，三年下來社區好康逗相報，植樹節前紛紛到服務處申請登記，需求從400株成長到600株，羅廷瑋也動員服務處所有人員協助，親自將樹苗送到社區鄰里。

其中，位於東區福聯新村，昔日由國防部協助眷村改建國宅，落成啟用超過20年，社區公設管理及植栽由於屬私有地，都必須由管委會支應，此次在議員協助下爭取到樹苗，民眾都相當開心，還有媽媽帶著女兒一起來植樹。

羅廷瑋說，因應社區需求，服務處也申請樹種較小型的灌木，如杜鵑、桂花、金露花與七里香等共600株，適合在社區栽種，盼藉此活動提倡社區綠美化，提升空氣品質抗空污，更可以給下一代進行機會教育，落實環境保護的概念，可以說是一舉數得的活動。

值得一提的是，因中市舊城區才發生死傷慘重火災，這次植樹節贈樹苗活動也社區防災宣導，提醒社區管理委員會消防檢查和防火安全的重要性，樓梯間勿堆放雜物，更協助消防局發放住警器相關宣傳單。