民進黨籍新竹縣議員何建樺（左二）遞補上任，民進黨籍議員增加為3席，順利組成黨團並成立辦公室。（邱立雅攝）

國民黨籍新竹縣議員陳栢維涉嫌詐領助理費案定讞，遭褫奪公權，民進黨籍議員何建樺因而遞補上，原只有2席的民進黨將因遞補而增為3席。10日當天上午何建樺在縣議會宣誓就職，同時民進黨團辦公室也順勢成立揭牌，現場貴賓雲集，前縣長林光華、鄭永金及現任縣長楊文科都到場祝賀。

今年2月陳栢維因案解職，依規定缺額由落選得票數最高的何建樺遞補，10日當天何建樺在縣長楊文科、議長張鎮榮等人見證下宣誓就職。楊文科也恭喜何建樺依法遞補，縣府在湖口有諸多重大政策，希望何建樺能給予家鄉大力支持，完成各項建設。

民進黨在上一屆議會因有3名議員包括吳傳地、葉芬英、林昭錡，也有黨團，但本屆僅有吳傳地及張珈源，直到何建樺遞補，當天也舉辦黨團辦公室揭牌，不只前縣長林光華、鄭永金到場祝賀，新竹市議會民進黨團也揪團來恭喜。

「等到我鬍子都白了才有黨團出現。」前縣長林光華表示，自己是新竹縣議會第一個民進黨議員，受到大家協助到立院、縣府、省政府，議員是個可以為民喉舌的基礎代議士，他可證明現任3名議員絕不是招降納叛，而是純正的民進黨員，有理念、有堅持、有所不為的優秀議員，雖然僅有短短不到1年就要改選，但還是可以有所作為，作為民進黨的先驅來紮根。