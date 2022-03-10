市議員施志昌接獲民眾陳情，10日邀集水利局與大甲孟春里長黃湘榕等到現場會勘施工狀況。（市議員施志昌提供）

大甲區孟春里日南段885-14地號旁農路破損，嚴重影響周遭農民日常、農機具出入與排水！市議員施志昌接獲民眾陳情，10日邀集水利局與大甲孟春里長黃湘榕等到現場會勘施工狀況；水利局強調，農路改善工程經費約143萬，最快4月底就可以完工。

施志昌表示，這條農路除是鄰近農民平常進出的重要道路外，也是孟春和龍泉里間的行經道路，鋪路10幾年來路面早已破損不堪，路基流失十分嚴重，讓用路人暴露在險象環生中；經過農民及附近居民不斷的投訴陳情，他特於去年先邀集相關單位到場會勘道路狀況，並於今年度編列預算。

水利局指出，這條破損的農路因是既有道路，以及道路下方鋼筋混凝土管老舊，且道路兩旁無擋土設施，以至造成道路損壞影響農路使用及安全性，市府計畫將下邊坡新設置擋土牆，並將既有RCP管復舊總費為143萬，預計最快4月底可以完工，以維護農路人車安全及排水暢通。

施志昌強調，經過市府配合及各界努力下，孟春里破損農路提前動工施作，水利局除除鋪設新的路面外，也有新設擋土牆來防止路基流失崩塌，去年會勘完至今年編列預算，期望完工後，盡快給附近的鄉親農民一條安全行走的道路，避免入夜後行經怵目驚心、險象環生。