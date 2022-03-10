阿里山工作站前櫻王花開3成，已開花部分開得茂盛。（張亦惠攝）

阿里山工作站前櫻王花開3成，還有許多花苞含苞待放。（張亦惠攝）

櫻花季開鑼，林鐵及文資處開行蒸汽火車附掛檜木車廂，與一旁的阿龜櫻形成櫻花火車美景。（張亦惠攝）

阿里山工作站前的木蘭花開。（張亦惠攝）

春暖花開，阿里山多種花卉都已綻放，嘉義林管處辦理阿里山花季活動今天上午在沼平公園開鑼，今天蒸汽火車SL-31附掛檜木車廂開行，重現蒸汽火車穿越櫻花樹下美景，眾所矚目的櫻王也初開3成，隨著天氣回暖，預計3月25日左右達滿開。

今天上午櫻花季開鑼，現場由爵士歌手凱琳、低音提琴演奏家林煒盛及爵士鋼琴樂手孫靚組成的Live band揭開序幕，啟動儀式由與會貴賓將花藝材料交接給模特兒，象徵山中精靈開啟花季詩篇，模特兒搭配時裝設計轉化成為山中精靈在山林間「花藝走秀」，十分吸睛。

阿里山國家森林遊樂區內有32種櫻花品系、總數近2500株，阿里山工作站技士蕭明學說，染井吉野櫻櫻王目前花開3成，預計3月25日左右達滿開，同時園區內的染井吉野櫻也都會綻放，3月底後大島櫻上場，4月上旬則有重瓣櫻花高砂櫻等，普賢象櫻則將在4月中旬壓軸登場，其最大特色是是花朵中間會有2根突出的葉化雌蕊，就像普賢菩薩坐騎的象牙。

除了櫻花之外，阿里山國家森林遊樂區內也有許多不同種類的花卉，包括海芋、木蘭、雛菊目前也都綻放中，走一趟阿里山可以欣賞春天不同花卉盛開的美。開鑼當天阿里山林業鐵路及文化資產管理處也配合開行SL-31蒸汽火車附掛檜木車廂，花季3月10日到4月10日期間，每周二都會開行。