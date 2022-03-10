現為屏東沿海鄉鎮的蓮霧盛產季節，但鳥害情形讓農民不勝其擾，影響賣相及收成。民進黨立委莊瑞雄今（10日）表示，為協助農民提升蓮霧品質，他已成功向農委主會爭取「防鳥破網」補助預算，確保蓮霧不受鳥啄，遭到蠅、蜂後續的傷害，即日起可開始申請補助。

莊瑞雄在臉書上指出，屏東蓮霧品質高，鳥兒都會忍不住偷吃，尤其每年4月份左右，屏東南州的蓮霧，都會發生白頭翁、白腹秧雞啄破農民細心套袋的狀況，導致蚊蠅蜂類等昆蟲從套袋的破洞叮咬果實，以致賣相不佳影響收成。

為了讓果農用心經營的蓮霧能有好收成，莊瑞雄表示，他從去年起就邀集農糧署以及農業改良場的專家到果園勘查，並向專家說明，農民自己想出來的「防鳥魚網」，可以利用大型漁網在蓮霧套袋結果時期覆蓋住果樹，能有效防止鳥啄，也不會因此遭受蠅、蜂後續傷害，既能夠保住蓮霧，又不會傷害鳥類。

莊瑞雄說，這樣的做法成本低廉，因此他也積極向農委會爭取防鳥魚網的相關補助。日前立法院經濟委員會質詢時，他已向農委會主委陳吉仲反應，希望能挪撥經費協助農民採收，並獲得陳吉仲允諾。

莊瑞雄臉書上也貼出補助資訊，種植蓮霧的農民即日起至4月15日可開始申請，補助對象包括產銷班員、農民團體、農民。若為青年農民、有機、產銷履歷驗證、臺灣農產品生產追溯管理或經本署審認通過友善環境耕作推廣團體登錄有案友善耕作者，優先補助。補助標準以以不超過1/3為原則，每公頃最高補助3.3萬元。