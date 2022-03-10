俄烏大戰延燒讓全球股市及商品原物料價格大洗三溫暖，投信法人認為，因應上半年市場不確定因素，基金布局建議採取混搭策略「以長護短」，讓投資獲利穩中求。據統計，近一個月美股四大指數下跌約6%-10%，新興亞股也有逾1成，重災區歐洲股市波段跌幅甚至超過兩成。

復華投信建議，面對行情劇烈波動，建議嚴控資產配置勿重押單一市場，由於研判全球經濟不受俄烏爭端影響可望持續擴張，許多科技創新帶動企業獲利維持成長的情況下，此時著眼中長線布局，建議投資人可逢低分批進場。

復華投信認為，今年來全球投資市場受貨幣政策緊縮及地緣政治變動影響，提高行情波動性，不過研判第二季後可能因基期及供應鏈改善而使通膨壓力逐漸下降、美國聯準會升息速度和緩後，使股市仍有表現空間，現階段建議可透過平衡組合型基金跨資產配置加強避震效果，打造可長可久的核心投資組合。

新臺幣進取混合型基金包括:復華台灣智能基金，國泰全球積極組合基金，安聯四季成長組合基金，PGIM保德信策略成長ETF組合基金，群益全民成長樂退組合基金，元大全球ETF成長組合基金，凱基臺灣多元收益多重資產基金，合庫樂活安養ESG積極成長組合基金，宏利富利退組合基金等。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，儘管台股3月以來出現明顯回檔，不過，仍是今年來表現相對抗跌的全球股票市場之一，而且台灣加權股價指數還原權息後，過去十年累積報酬率約237.1%、年化報酬率12.9%，具有高報酬特性，加上科技創新開啟台股長多格局，建議可納入組合核心，並搭配投資等級債部位，以平衡波動風險。