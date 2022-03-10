響應國際森林日 淡水古蹟博物館推植物導覽、苔球DIY邀你來參加（淡水古蹟博物館提供／戴上容新北傳真）

響應國際森林日 淡水古蹟博物館推植物導覽、苔球DIY邀你來參加（淡水古蹟博物館提供／戴上容新北傳真）

3月21日是國際森林日，淡水古蹟博物館特別在植物茂密的國定古蹟滬尾礮臺推出唯一一場植物導覽及苔球DIY，生態導覽講師將帶領大家現地探訪，還要教大家製作苔球，完成後民眾還能把充滿古蹟味的療癒植栽帶回家，共20位名額，每位收費250元，額滿為止，採線上報名。

淡水古蹟博物館指出，「國際森林日－古蹟療癒趣」將於19日（六）14時至16時於滬尾礮臺舉辦生態體驗活動，活動包括限定專場植物導覽及苔球DIY。專場邀請中央研究院環境教育生態導覽講師陳蘭香，以滬尾礮臺的花草樹木搭配民俗應用、俗諺與詩詞，深入淺出地分享植物的故事與妙用，同時宣導森林與生態的重要性。

而苔球DIY則由張嘉讌老師授課，鮮採礮臺的毛蕨、伏石蕨及川七，以水苔為基底再覆上在古蹟挖取的苔蘚植物，就完成一株獨一無二的苔球作品。僅此一場的生態體驗活動預計3／14（一）12：00在淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw線上報名，共20位，每位收費250元，額滿為止，歡迎有興趣的人把握機會前來。

據滬尾礮臺生態調查報告書指出，礮臺的原生植栽有林投、刺竹、朴樹、茄苳、苦楝、魯花樹、樹杞、杜英、香楠及紅楠等，目前大家常見的植物有苦楝、朴樹、蓮霧樹、蒲公英、月桃、樟樹、茄苳、桑葚及血桐等，還有許多苔蘚及蕨類植物，種類非常豐富。淡古館長黃麗鈴表示，礮臺植物一年四季都有所不同，也為百年古蹟帶來充沛的生命力，春分時節，生機盎然，時不時還能見到許多小動物，推薦大家在春暖花開之際，到古蹟踏青。

除了「森林日－療癒趣」滬尾礮臺生態體驗活動外，「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年」活動已經開跑，首波的《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》現正開放線上預約搖滾區，「港動淡水文化行旅」主題導覽行程也同步報名中，目前在淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士洋行及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）還有「淡水開港好禮戳戳樂」活動，更多的展演活動可上www.wharf-velous-tamsui.com查詢。