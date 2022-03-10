美國前國務卿蓬佩奧近日訪台，有媒體質疑是商業目的，外交部長吳釗燮上午一再強調，蓬佩奧任內讓美台關係有多次重大突破，相當支持台灣，這次來台灣表達支持，若還想污名化的話，「是很不妥的」。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、國安局長陳明通等相關部會首長報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」，並備質詢。吳釗燮也列席報告並備詢，但因10時有重要公務請假離席。

國民黨立委溫玉霞質詢時指出，蓬佩奧訪台是「外交之旅」，還是「商務之旅」，吳釗燮做出上述回應；由於吳釗燮語氣強硬，溫玉霞表示「不要一大早就動火氣」，溫說，美國政治人物透過公關公司邀訪很正常，外交工作要花錢很正常，遠景基金會邀請演說也很正常。

溫玉霞認為吳釗燮沒必要反駁是惡毒謠言，因為遠景基金會沒錢，經費也是外交部、國安局支援，都要「抖內」，要跟國人解釋，不能直接說惡毒謠言。吳釗燮說，這個解釋很多次、也有發新聞稿說明。

溫玉霞說，蓬佩奧為何任內不承認台灣，又參與的基金是要用勞保基金、退撫基金投資，外交部牽線合適嗎？吳釗燮說，蓬佩奧過去在任上，美台關係一個又一個重大突破，都是在他手上完成，對他的貢獻，總統也受勳，就是我們給他的認可；此外，吳釗燮說，「是有這些投資機會，來討論一下，就這樣而已」，美國是台灣最重要的朋友，不要用這種方式，來傷害台美關係。