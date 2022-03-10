兩隻帝雉在阿里山公路上嬉戲，直擊的鄉親林大元直呼非常幸運。（林大元提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義鄉親林大元今天從阿里山公路要下山時，在92k＋750處時看見車子前方有兩隻帝雉在嬉戲，趕緊停車觀賞，錄下1分多鐘的影片，兩隻帝雉時而對峙、互鬥的畫面十分有趣。

林大元說，今天到阿里山鄉特富野勘查電線架空工程，中午11點半時行經台18線自忠段看見兩隻帝雉，趕緊停車，看他們玩得正高興也不忍打擾，停車觀賞並記錄，直到後方車子來才小聲驅趕，可以看到保育類國鳥在路上嬉戲，非常幸運。