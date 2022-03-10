與千元鈔國鳥的巧遇！帝雉現蹤阿里山公路自忠段 13:262022/03/10 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兩隻帝雉在阿里山公路上嬉戲，直擊的鄉親林大元直呼非常幸運。（林大元提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兩隻帝雉在阿里山公路上嬉戲，直擊的鄉親林大元直呼非常幸運。（林大元提供／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義鄉親林大元今天從阿里山公路要下山時，在92k＋750處時看見車子前方有兩隻帝雉在嬉戲，趕緊停車觀賞，錄下1分多鐘的影片，兩隻帝雉時而對峙、互鬥的畫面十分有趣。 林大元說，今天到阿里山鄉特富野勘查電線架空工程，中午11點半時行經台18線自忠段看見兩隻帝雉，趕緊停車，看他們玩得正高興也不忍打擾，停車觀賞並記錄，直到後方車子來才小聲驅趕，可以看到保育類國鳥在路上嬉戲，非常幸運。 假日遊龜吼停車位難求！停車秘境曝光 內行人才知道 高雄輕軌前進大順路 58席臨停彎救急 #帝雉 #國鳥 #阿里山公路 #停車 #千元鈔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹北光明商圈 公園、停車場陸續啟用 04:102022/03/03 地方新聞 石門水庫入園改車牌辨識 ７鄉鎮免費入園申請恐亂象 16:032022/03/01 寶島 私人車位被BMW爽停4小時 他反制再嗆回1句 網狂讚：太療癒 10:572022/03/07 社會 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 輕軌設施成了店家夢靨 民怨四起交通局增設停車空間 11:562022/03/05 生活 影》卡車衝俄使館稱「特別停車行動」 酸爆普丁這句名言 23:392022/03/08 國際 台南三井Outlet連假首日狂湧4萬人 警1天開出200張違停罰單 15:512022/02/27 生活 竹北市停六停車場6月啟用 公園將正式開放 13:572022/03/02 寶島 中友百貨插旗彰化投資25億 彰市第二停車場打造14樓高商城 12:252022/03/04 財經 雙管齊下 台中推路網藍圖 04:102022/03/01 產業特刊 中友百貨插旗彰市 第二停車場造商城 04:102022/03/05 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。