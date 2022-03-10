今天（3/10）是世界腎臟日，腎臟是人體重要器官之一，具有幫忙過濾血液中的廢物、調節血壓、調節電解質平衡、刺激骨骼製造紅血球、維持骨骼鈣質等功能，因此一定要好好愛惜、照顧它。腎臟科醫師陳彥成在臉書粉專指出，只要從日常飲食、作息方面，維持4個好習慣，就能輕鬆養腎、護腎。

1、用溫水漱口、刷牙

用約35°C的溫水刷牙、漱口，可減少冷、熱的刺激，不僅能保護牙齒、減少牙病發生，也有助控制血壓、提高人體免疫力。口腔衛生差，除了容易引發牙周病外，嚴重時會間接導致心臟病或糖尿病，連帶增加腎臟病的發生率。

2、用冷水洗臉

從中醫觀點來說，冬季以「養腎」為先，做好冬季保養，可加強腎臟功能，用冷水洗臉就是一個好方法。用過熱的水洗臉，反而會造成臉部皮膚乾癢，因此建議平日以約20°C的冷水洗臉，除了能提神醒腦，還可以促進臉部血液循環、增強人體抗病力，此外藉由冷水的刺激，還能改善臉部組織的營養供應，增強臉部皮膚彈性。

3、用熱水泡腳

中醫認為，用熱水泡腳有助於血液循環，並能增強體質，達到滋養肝腎的目的。水溫建議維持在40°C左右，不可太高，以免雙腳血管過度擴張，引起心、腦、腎臟等器官的供血不足，泡腳時間也不宜過長，大約15~30分鐘即可，以免增加心臟負擔，嚴重時甚至會導致昏迷。

4、多吃黑色食物

中醫將不同顏色的食物歸屬於人體的五臟：綠色入肝、紅色入心、黃色入脾、白色入肺、黑色入腎。黑色的食物可以達到補腎的作用，包括黑豆、黑棗、黑芝麻、黑蕎麥、黑木耳、香菇、海參、髮菜、海帶、核桃、藍莓等，可以單獨食用或互相搭配料理，例如將黑木耳和香菇一起炒食，都是補腎的好方法。

不過陳彥成也提醒，雖然黑色的食物具有滋補腎臟的作用，但並非人人都適合食用，若是慢性腎臟病患者出現尿毒症狀，就不能食用過多包含黑豆在內的豆類及豆製品，另外如果患者有嚴格限磷及限普林的需要，也建議先與醫師和營養師討論。