《殭屍校園》播出後就受到熱烈討論，尤其飾演高冷學霸班長「南拉」的趙怡賢人氣直升，被封為「最美班長」；她在夯劇《機智醫生生活》也飾演可愛雙胞胎姐姐「潤福」，名氣大開。而《學校2021》是趙怡賢首部飾演女主角的作品，和上述兩部戲不同，趙怡賢飾演熱情有活力，夢想堅定，朋友有難就兩肋插刀的傻大姐「陳智媛」，首集劇情，因學校不合理解聘木工老師，一個人不畏強權到校門口抗議，才22歲的趙怡賢就可以把每個角色演得活靈活現，被封為「最強怪物新人」也不為過。

趙怡賢表示，從高中時期的夢想就是能成為一名演員，與劇中女主角陳智媛相似之處就是夢想成真，加上她是學校系列的忠實觀眾，讓她覺得非演不可，也非常感謝導演給了她機會。尚未有初戀的趙怡賢被問到與金曜漢的青澀吻戲時，趙怡賢說：「可能是因為都是1999年出生的同齡人，所以非常有默契，一次就完成沒有NG，只是天氣太冷了。」

《學校2021》是超過20年的《學校》系列第8部作品，講述一群不以升大學為目標的高職生，在迷惘的青春裡尋找夢想的成長故事，面對相依為命的家人、知心好友的離去，一夕之間被迫長大，同儕間的相處之道，懵懂初戀的告白，成人間的權力誘惑，老師們的明哲保身，學校對於孩子來說是怎樣的存在值得探討。

劇中更發揮正能量，呼籲年輕觀眾「尋找夢想，不要害怕失敗；試著用同理心，與人相處」。《學校2021》將於2022年3月14日起，晚間六點在龍華偶像台MOD353頻道，全台首播。