聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）8日宣布預計今年5月訪大陸，行程包括新疆。美國常駐日內瓦聯合國代表克羅克（Sheba Crocker）於當地時間9日表示，將敦促北京確保巴切萊特的訪問不受阻礙，可不受監督地進入新疆所有地區考察，與維爾吾族及公民團體私人會面。

克羅克指，巴切萊特的考察項目需包括曾被指出現違反人權和強迫勞動的地點，任何限制或干預考察行為都會嚴重削弱此行的可信性，促請北京確保巴切萊特不受限地到訪新疆所有區域。