俄烏戰爭爆發後，大宗商品價格攀高，再加上疫情期間通貨膨脹數據本就居高不下，通膨與能源危機同時引爆，讓許多專家擔心1970年停滯性通貨膨脹的狀況可能重演，對此，有專家認為，聯準會已有足夠經驗避免重演此狀況，並透過一些手段，寧願讓大家提早接受衰退，而不是陷入停滯性通膨後更嚴重的衰退。

綜合外媒報導，前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家談到此事發生的可能性時表示，「是應該擔心這種狀況，只要這段發生衝擊的時間越長，所有經濟體重演1970年代的可能性就越高。」

不過有許多經濟學家認為，全球經濟還是有可能避免陷入1970年代的危機，穆迪分析Moody’s Analytics首席經濟學家Mark Zandi說：「聯準會已經從1970年代的經驗中吸取教訓，足以讓大家不要再走上這條黑暗道路。」

Mark Zand補充說道，「聯準會寧願讓我們更早陷入衰退，而不是陷入停滯性通貨膨脹之後更嚴重的衰退。」

此外，不具名的經濟學家認為，全面性的停滯性通貨膨脹很難發生，主要原因是勞工無法像之前1970年代一樣向資方討價還價，甚至要求漲薪資，尤其美國與英國的工會明顯萎縮，且在工會影響力更大的德國，現在勞方也對爭取薪資採取保守態度。

在此背景下，1970年代勞工薪資與物價指數同時飆升的狀況就不會重演，因此引發停滯性通膨的機會也降低許多。

當年美國出現嚴重停滯性通貨膨脹，油價暴漲使得物價快速上漲，引發通貨膨脹，經濟活動趨緩，但聯準會使用過度刺激的經濟寬鬆政策，最終導致經濟衰退與通貨膨脹同時發生。