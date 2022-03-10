高價IC設計股今挾台股反彈400點之際，7千金發動攻勢，世芯-KY(3661)直接高掛漲停，重回千金大關，指標股聯發科(2454)亦反彈上漲重登千元，股王矽力-KY(6415)一度逼近漲停，午盤也維持逾9%的漲幅表現，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)大漲逾6%，祥碩(5269)漲幅落在4%~5%，股后信驊(5274)盤中漲至3.5%。

聯發科第一季受惠天璣9000銷售告捷，預計將明顯貢獻營運，本周交易日受到全球地緣政治拖累，摔下千元大關，今股價開高走高，搶回千金寶座，股價最高達1005元，午盤也也站穩逾3.5%的漲幅表現。聯發科預計將在今日公布2月營收表現，儘管工作天數減少，但市場也看好有機會呈現淡季不淡。

世芯-KY為IC高價股中漲勢最為兇猛的，同樣也在今日重回千元大關，鎖住漲停價1080元，世芯-KY展望今年，相當看好北美市場的成長性，依照目前客戶需求來看，營收目標站穩5億美元，由於北美客戶將是今年主要營運動能，且將自第二季中旬起將看到強勁的成長動能，而北美客戶在AI應用上需求也持續增加，訂單可見度達到2023年。

高價IC設計對於今年展望多釋出樂觀訊息，也預計晶圓緊張至少將延伸到今年上半年，且在5G、AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)等運用持續增加下，需求將更加旺盛，目前各家業者對於訂單多是無虞，反倒是晶圓產能、長短料問題依舊是今年挑戰。日前多檔個股股價超跌多是受到地緣政治風險的影響，在基本面穩健下，隨著外在衝擊鈍化，個股股價有機會回歸基本面發揮。