汽車製造商BMW周三表示，由於潛在的失火風險，將在全球召回103萬輛汽車。此為BMW自2017年來的第三次召回行動。

該召回行動涵蓋到2006年至2013年生產的數款汽車，包括1系列、3系列、X3和X5系列及Z4車款。主要是考量到曲軸箱正向通風閥(PCV)的加熱器可能會短路，在極少數情況下可能會增加起火的風險。

BMW本次召回行動遍及國際，美國91萬7106輛汽車、加拿大9.8萬輛、南韓1.8萬輛。

BMW也曾在2017年召回74萬輛，2019年召回18.4萬輛。

獲益於全球股市大漲，BMW股價周三收漲3.1%，為76.6歐元，仍落後於汽車股強勁上漲9.5%的走勢。

BMW指出，先前召回的大部分汽車需要新的補救辦法，解決辦法仍在開發中。不過，有部分之前召回的汽車已經配備了改良過的PCV閥門加熱器，故不列入本次的召回行動。經調查發現，供應商生產問題可能導致PCV閥門加熱器損壞，目前尚不清楚此次召回相關的任何事故或傷害。