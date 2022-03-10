台南市新化區去年6月發生一起鬥毆命案，王姓、林姓男子夥同3名少年向鄭姓男子討債，威逼鄭男上車載往虎頭埤山區談判，期間再找來另批與鄭男也有債務糾紛的梁男與林男等7人，12人陸續毆打鄭男致死，台南地檢署依照殺人罪起訴，台南地院10日改以傷害致死罪判王男、林男、梁男與林男4人7年半至9年徒刑，其餘8名涉案少年另依少年法庭審理。

綽號小胖的王男、綽號小杰的林男與鄭男有債務糾紛，王男與林男去年6月找來5名少年到鄭男租屋的新化家中尋晦氣，逼迫鄭男同意上車，將人載往虎頭埤偏僻山區談判。

雙方談判時，王、林等5人見鄭男說詞反覆，不願真正還錢，分持棍棒朝他痛毆，成員並通知之前與鄭男也有債務糾紛的梁男與林男前來助陣。

梁男與林男帶著5名少年到場，12人一度圍毆已被打趴的鄭男，奄奄一息的鄭男求饒直呼錢放家中，眾人皆未討到債務，梁、林等7人先行離去。

王、林等5人尚不善罷甘休，將鄭男載回新化租屋處找錢，鄭男傷重無法下車，一行人連拖帶拉將他拖入房內，鄭男將提款卡與密碼交給對方，王、林派人到郵局提款，仍無功而返，氣得對他再一頓毆打，再悻悻然離去。

鄭男租屋處鄰居聽見打鬥聲與哀號聲報警，警方隔日上午查案，見鄭男已傷重傷亡。事後追查到王、林、梁、林4名涉案成人與8名少年，台南地院依照傷害致死罪各判王男7年半、林男9年，被通知前往助拳的梁男與林男各判8年半徒刑，全案仍可上訴。其餘8名少年依照少年法庭審理。