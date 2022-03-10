配合政府「振興五倍券」政策，客家委員會加碼推出40萬份的「客庄券2.0」，每份面額為500元，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。但根據統計，客庄券領券率高達9成，但使用率僅5成，立委質疑客庄券使用場域有限缺乏誘因，客委會表示將加強宣導。

客委會推出的客庄可在全國11個縣市70個客家文化重點發展區，包含2000多家合法登記之具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家(不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等)，預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。

立法院內政委員會今日邀請客委會主委列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委鄭麗文表示，隨著新冠疫情趨緩，主要連假的出遊人潮相當熱絡，但為何客庄券的使用率卻相當低？是否根本問題是客委會要推動客家旅遊，但民眾選擇相當有限，一直以來都只有客家園區和老街？

根據客庄券2.0截至2022年3月7日執行成效統計，已發放券數40萬601份，已領券36萬2296份，領券率90.44％；用券數18萬6466份，用券率僅51.47％。

客委會主委楊長鎮表示，使用場域是依照「客家基本發展法」裡的客家重點發展區，其他零星客家聚落在今年也開放使用，可使用家數已經達到2800多家，只是今年有很多票券出來稀釋客庄券的使用。

鄭麗文表示，希望客庄觀光、旅遊、消費上能有更多選擇，也增加使用誘因，無論是否為客家人大致上都有去客庄消費的經驗，而不是讓人覺得老街和客庄走來走去都是一個樣。

楊長鎮說，五倍券也好客庄券也好，目的都是要振興地方經濟，客委會已經有發簡訊通知領券人要及時使用，從過去經驗來看，領券一開始會有使用熱潮，再來碰到連假又會有另一個高峰，但之後可能擺在手機裡也忘了用，這部分會再加強宣傳。