澎湃新聞10日報導，今年大陸全國兩會，大陸民主黨派中國民主促進會（民進）中央提交《關於加強新媒體法治和倫理建設》提案指出，打造網路空間清朗，大陸需要深入研究如何貫徹全面依法治國方略，綜合運用多種治理方法，加強新媒體法治和倫理建設。起草者之一，大陸全國政協委員、民進北京市委會副主委、北京大學中文系教授張頤武指出，新媒體法治和倫理建設需人人參與。

報導稱，中國互聯網路資訊中心（CNNIC）2月25日發布第49次《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截至2021年12月，中國網民規模達10.32億，較2020年12月增長4296萬，互聯網普及率達73.0％。

中國新媒體行業蓬勃發展，新媒體的繁榮讓新聞傳播的活躍度大幅度提升，不過，也給新聞傳播有序發展帶來了挑戰。

張頤武接受澎湃新聞專訪表示，中國新媒體發展非常活躍，屬於全球第一梯隊。比如網路支付，比很多國家好得多。還獨立發展了不少以中國為基地、具全球影響力的新媒體平台。新媒體對社會產生最大的積極意義：一是有高度便捷性；二是讓交流更加容易；三是有強烈適應性，實際上既個性化，又多元化，總體提供非常廣闊空間。比如網路視訊特別是短視訊興起，以生動形象的片斷性呈現、多元化題材，滿足了多樣化需求，同時，它也具有社交功能，能夠透過拍攝、觀看和點讚、評論等行為，讓用戶之間形成互動。

張頤武強調，新媒體技術有好、有負面因素，民進中央在提案裡具體談到四點問題：一是網路謠言盛行；二是網路暴力愈演愈烈；三是部分青少年沉迷網路，例如「飯圈」文化；四是網路審醜誘發低俗風氣。這四點主要是精神方面影響。在經濟方面也存在問題，比如說個人資訊洩露、詐騙造成的財務損失、智慧財產權侵犯等。

張頤武坦言，這些現象和社會複雜性有關，根除難度較高，但條件是具備的，可從四個方面入手，一是強化網路司法和執法；二是用好新聞工作者的能力；三是建立新媒體行業倫理規範體系；四是建立新媒體倫理評估的社會協商機制。

張頤武分析，媒體分專業和非專業，專業傳統媒體有一套審稿機制，比較完備，雖也會有假新聞和其他問題，但整體上對資訊把關控制能力比較強。相比非專業的自媒體，隨機性很強，倫理上沒傳統媒體那麼規範，但也需要遵循法律法規，在公序良俗基礎上運作，這一點完全一致。

就自媒體來說，張頤武覺得比起那種嚴謹或者是規範來說，會稍稍更活躍一些，環境也更寬鬆一些，但也必須依據政策和法律法規、公序良俗運行。

張頤武強調，想要營造良好的網路傳播氛圍，需要加強新媒體的法治和倫理建設，深入研究和充分發揮網路管理部門與政法機關的跨部門協調機制，加強新媒體領域的管理和執法。

張頤武認為，最核心的還是網路，一方面是平台自律，平台要有一定嚴格處理方式。另一方面是網路輿論自身自淨功能要充分發揮。假新聞要靠網友識別更正，要提升公眾媒體素養，讓公民更加清晰地處理這些問題。

張頤武指出，每個網路參與者都有責任，首先國家有監管和引導的責任。第二，政府各部門，網管、公安、司法，需推出相關政策管理和引導。第三，行業平台有管理約束的責任。第四，網路的參與者——受眾需要提高網路素養，增強辨識能力。

張頤武總結，理想的新媒體時代，應該是風清氣正的。第一，網路空間清朗，謠言也應該在可控制範圍內，可以做到迅速澄清。第二，網民網路素養要提升，一方面要遏制網暴行為，另一方面也要增強承受力，因為網暴不是實質性、生理上的嚴重傷害，而是心理上的。有更好的網路素養，傷害會控制在一定範圍，同時大規模打擊網暴，可將其遏制到一定程度。