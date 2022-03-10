P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊將在12、13日舉辦白色情人節「情錠鋼鐵人」主題周活動，高顏值啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」12日將在入口處發送「浪漫又防疫」的肥皂玫瑰花。由於12日是前NBA選秀狀元班尼特首度於主場出賽，應球迷熱烈要求，球團快閃推出限量版班尼特主場球員版球衣與情人節帽T，賽後會有3百名球迷有機會與班尼特「擊掌傳情」。

「鋼鐵女神雅典娜」12日全員到齊，化身「鋼鐵情人」，開場表演跳脫過去甜美形象，除了服裝主打「性感風」之外，重新編排的曲目更大秀十位女神的火辣嬌媚，就是要給現場觀眾全新視覺享受。

比賽過程中，「鋼鐵女人雅典娜」還會上二樓，在「髮香區」與大家應援互動炒熱現場氣氛！比賽結束後，十位雅典娜還會丟出扭蛋送出唇印簽名卡，抽中球迷還能到場中央和女神們近距離合照。

因應白色情人節，鳳山體育館主場規劃「情錠鋼鐵人拍照區」，用心佈置情人雅座和吉祥物艾恩合照，歡迎情侶、家人、朋友們「相揪」沉浸在周末滿滿的粉紅泡泡裡，現場搭起一到「情鎖鋼鐵牆」，可以讓球迷寫下告白的話，有機會讓球員親自幫你告白喔！

12日的開場表演活動請來在八八風災遭滅村而遷校的部落學校「巴楠花部落中小學」，帶來30至40人的大型布農族人聲合唱團，中場表演則是由前鎮高中熱舞社帶來性感又帥氣的表演，讓「無限」的熱情炸翻全場。

13日的開場表演活動由「國民女友」祈錦鈅Maxine Chi獻聲個人單曲「比心小幸福」，甜美歌聲陪現場球迷度過白色情人節，中場表演由新生代舞團「SOUL Queena」帶來性感熱舞，柔中帶剛的舞姿完美詮釋出Queena皇位上的優雅氣質。

除了白色情人節活動之外，班尼特的主場球衣首度上架，現場也快閃販售限定版粉紅帽TEE，搭配主題週活動，3月12日當天購買週邊商品超過1,000元，即可參加球團加碼安排的班尼特「擊掌傳情」見面會，與班尼特近距離接觸，若購買班尼特主場球員版球衣，還能與班尼特合照與親筆簽名。