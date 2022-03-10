彰化縣議會民進黨團10日舉辦黨團三長交接，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

彰化縣議會民進黨團10日舉辦黨團三長交接，新任總召縣議員賴澤民從許書維手中接棒，擔任黨中央選對會委員的前台中市長林佳龍主持監交，對於彰化縣長提民獎落誰家？林佳龍表示，主張在地優先，由下而上，中央徵召提名會優先尊重地方的整合結果。

這次交接新任總召為賴澤民、副總召尤瑞春、幹事長洪騰明，議長謝典林、副縣長林田富、國策顧問陳永昌、民進黨彰化縣黨部主委邱建富和縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表等多人參於，民進黨黨團13名議員到11人。

綠營對於彰化縣長提民至今還舉棋未定，除了民進黨彰化縣黨部主委邱建富和前縣長魏明谷積極表態外，經濟部長王美花，立委黃秀芳、陳素月也被點名，但王美花已經多次表達無意願，立委黃秀芳也公開為邱建富的縣政願景發表會發聲，立委陳秀寶也公開支持。

前台中市長林佳龍也是彰化女婿，身為選對會成員，他明確表示，提名要在地優先，必須基層經營、民意基礎，很多人都有條件，民進黨將尊重民主程序，讓有意參選公平競爭，會由下而上整合意見，尊重地方最後整合的結果，但目前彰化升格議題未定，基層參選登記時間往後延。

林佳龍也呼應邱建富上周北上和前縣長翁金珠等批評彰化縣升格計畫書「照抄」，表示彰化升格計畫書應該要更加嚴謹、周延。

彰化縣政府則表示，升格計畫書的資料已送內政部審議，也公開供閱，有無「複製貼上」自有公斷，彰化升格不用修法，人口數夠，條件也夠，但如果中央最後也是以計畫書寫得不好為由否決彰化升格，相信大多數彰化縣民都無法接受。