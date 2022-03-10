近期銅等金屬價格因俄烏戰事波動劇烈，不過由於現在為淡季，且銅現貨價格相對平穩，連接器廠普遍認為銅價波動對營運成本影響不大，優群(3217)、信邦(3023)、嘉澤(3533)、詮欣(6205)及貿聯-KY(3665)均預期，今年營運展望不變，今天盤中股價同步走高。

俄羅斯及烏克蘭戰事衝擊全球油價、貴金屬/金屬市場，銅、鋁、鎳等及原物料期貨價格飆漲，市場憂心對產業造成衝擊，連接線器廠也謹慎因應近期原物料價格劇烈波動，不過，由於現在為產業淡季，且銅現貨價格相對平穩，加上各廠仍有備料庫存，連接線器廠評估後多認為，銅價短期波動對營運成本影響有限，對於今年營運展望亦多維持不變。

受到2月工作天數較少、香港疫情造成塞港等因素影響，嘉澤2月合併營收為13.86億元，月減41.06%，但年增8.23%，累計前2月合併營收為37.4億元，年增22.79%；嘉澤表示，雖然第1季有部分因素干擾，全年營收成長展望不變。

優群2月合併營收為2.3億元，年增50.15%，累計前2月合併營收為4.6億元，年增8.65%，優群總經理劉興義表示，目前營運未受戰爭影響，今年整體看起來還不錯，隨著新產品出貨放量，今年營收較去年兩位數成長，且成長幅度不會低於去年，獲利亦可望同步成長，再創歷年新高。

詮欣2月合併營收為1.2億元，略優於1月，年成長71.21%，累計前2月合併營收為3.2億元，年成長44.65%。

詮欣表示，公司在高速高頻相關傳輸產品耕耘多時，主要應用在工業電腦、雲端中心、AI人工智慧及元宇宙應用之相關硬體設備連接器與線束，受惠於網通及IPC相關產品持續成長，致使2月合併營收年成長超過50%，雖然有俄烏戰爭因素干擾，目前看起來，公司營運未受影響，全年業績展望維持不變。