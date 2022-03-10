蘋果發表會上發布了最便宜的5G蘋果手機iPhone SE（2022），以及iPhone13系列的綠色系機種，都將在3月18號全台開始販售，神腦網路商城及實體門市3月10日開放預約，限時8天預約，買iPhone SE（2022）送MEGA KING軍規空壓氣墊保護套（價值390元），買iPhone13系列送MEGA KING30W PD雙輸出旅充頭（價值490元）。

平價的iPhone SE（2022）售價13,900元起，搭配A15仿生晶片、4.7吋螢幕、5G網路支援、保留Touch ID及Home鍵，有64GB、128GB與256GB三種容量，以及午夜色、星光色與紅色可供選購。iPhone13系列推出全新顏色分別是iPhone13Pro松嶺青色及iPhone13綠色，機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，會隨拿取手機的角度不同與光線照射，呈現豐富變化的綠色，搭配醫療級不鏽鋼邊條和霧面質感機背玻璃。

另外，神腦於指定直營門市舉辦品牌周，推出OPPO Reno7系列、小米11T系列，每日限量5組的三星Z旗艦摺疊系列，最高折9,900元。於指定門市購買三星新機S22系列，獨家限量贈送recolte Plaid厚燒格子三明治機（價值2,190元），三星4K智慧電視最低13,400元起。