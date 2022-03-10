Uber今（10）日宣布，任命林梓聖為Uber企業版台灣暨香港總經理。林梓聖將帶領台灣和香港的團隊，整合Uber資源打造以創新科技為基礎且更有效率的企業版專屬解決方案，並以大眾喜愛且熟知的Uber和Uber Eats產品及服務賦能企業，協助加速營運與數位化轉型，提昇員工福利、簡化商務差旅、拓展新客戶，以及優化客戶關係。

加入Uber之前，林梓聖擔任華碩駐以色列商務拓展與市場總經理多年，從零建立團隊，並且帶領以色列市場團隊創下兩次全球市場營收和利潤增長第一名的佳績，爾後也拓展其管理範圍至中東區域。加入華碩之前也曾於印度新德里擔任商業分析師。林梓聖於台灣國立中央大學取得企業管理學系學士學位，主修金融。

Uber企業版的亞太區總經理Kunal Guha表示非常歡迎Sheng加入Uber企業版團隊，帶領此業務於台灣和香港兩個重要市場的發展。Kunal Guha說，當企業在重塑未來工作型態過程中，Uber會持續滿足其叫車與外送服務的需求。林梓聖專精於商務合作與企業產品管理的經歷將有助於帶領Uber的團隊善用 Uber 平台的優勢，提供台灣與香港企業用戶最佳的解決方案。Sheng和他的團隊將以客戶需求為核心的企業解決方案，並且協助企業加速轉型。

林梓聖表示，自己非常高興能在台灣市場業務快速成長，香港市場挹注更多資源發展Uber Taxi之際加入Uber。我的目標是為企業合作夥伴打造最佳的賦能工具組合，以新時代的科技解決方案打造全新的辦公模式經驗、商務休閒、與客戶管理，協助組織更有效率地數位轉型。

Uber企業版（Uber for Business）適用於所有Uber App可以使用的國家與市場。目前全球超過170,000多家企業組織，橫跨保險、汽車、金融、顧問、觀光旅遊、科技和房地產等眾多產業已經是Uber企業版用戶，更多關於Uber企業版資訊，可請參閱網站。