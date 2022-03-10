「集中壢亮Light On, Power Up！」桃園雲豹職業籃球隊11日起，將重回暌違54天的主場打3連戰，分別對決高雄全家海神、台灣啤酒英熊及臺南台鋼獵鷹，總教練王志群很開心又期待，並表示有信心能帶領團隊奪勝。

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雲豹上周以2分惜敗台啤英熊，王志群認為，現階段團隊的默契與技術，雖都持續往上提升，但球員在場上的臨場反應，仍有些細節沒有做到位，他說：「本周3連戰對球員們來講，體能的確消耗會很大，但面對三支隊伍，我們都會全力取勝。」

隊長鄭瑋表示，團隊目前狀態有越來越好趨勢，自己也常跟隊友說，不能因為輸球士氣就盪下來，還是要不斷往前，特別是在球隊領先時，不適合把節奏慢下來，而是要持續進攻。

新洋將伊利亞・湯馬斯 (Elijah Thomas)，上周六已隔離完畢，本周開始隨隊練球，王志群認為湯馬斯態度相當積極，還不斷詢問何時能上場打球，他說：「我覺得他球商相當高，在場上判讀能力、活動力也都很好，目前會依照他的訓練狀況來安排上場時間。」而開季前腳趾骨裂的羅振峰，目前也隨隊訓練，同樣有望在本周回歸。

雲豹球團下半季喊出全新口號「集中壢亮Light On, Power Up」，不但結合地商家做一系列活動，更希望能凝聚桃園與中壢當地球迷力量，全力為雲豹應援，而球團也為此特別搭配視覺效果，在場地增添紅色元素，期望能在自家主場開門紅。

凡於12、13日至雲豹主場商品部現場消費，即能獲得簽名海報乙份（海報數量有限，送完為止），並可參加賽後球員簽名會。12日出席成員有張智峰、狄安森(Caelan Tiongson)、戴維斯(Deyonta Davis)、米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)、謝育政、盧捷閔、羅振峰、張舜丞、吳季穎；13日則由張智峰、威廉斯(Troy Williams)、吉倫(John Gillon)、鄭瑋、杜譽城、蔡揚名、余孟耘、劉宏柏、黃奕勝出席。

雲豹下半季全新口號「集中壢亮Light On, Power Up」，與13家中壢店家合作，盼集結在地力量，共同為雲豹應援，球團也特別於昨日(9日)晚間上線「集中壢亮形象片」(https://youtu.be/46HabuULbtc)，由總教練王志群、鄭瑋、張智峰、謝育政、盧捷閔、蔡揚名、狄安森(Caelan Tiongson)及吉祥物豹哥特別參與演出。