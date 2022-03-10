大陸爆紅吃播網紅「浪胃仙」食量驚人，曾經從中午12點暴食到凌晨2點都在吃肉，自2018年開始拍片至今狂吸上千萬名粉絲，不過，平日打扮中性的他，看上去雌雄難辨，也讓大批網友瘋狂猜測性別。近日他則在直播中坦承，他其實是男生，因為單親顧小孩，身兼父母職位，才變得比較中性。

大陸知名吃播網紅「浪胃仙」自2018年開始吃播生涯，憑藉著食量大、吃飯速度快而優雅，在網路上爆紅，獲得無數死忠粉絲。且因為他持續努力不懈的拍片，最終竟然成為擁有上千萬粉絲的大流量網紅。

當「浪胃仙」爆紅之後，造型也逐漸變換，從最原本的短髮中性造型，轉變成如今長髮飄逸、還會做精緻指甲，但聲音仍舊是一貫的低沉有磁性，讓大批粉絲紛紛好奇，究竟這個「雌雄難辨」的網紅是男生還是女生？

而「浪胃仙」本人也在近日發布的直播影片中解釋，他其實是個男生，曾結婚過一陣子，現已離婚10多年，獨自帶著孩子生活不容易，必須身兼父親與母親的角色，但由於以父親的身分向其他媽媽討教照顧孩子的心得不太方便，因此才逐漸轉變自己的穿著打扮，使自己看起來中性，久而久之言行舉止也受影響。不過，他也笑說，自己在讀書時期，可是學校裡面的校草呢！