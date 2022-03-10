勞工職業災害保險及保護法擬在今年5月1日上路，其中開放自然人僱主及未加入職業工會的自營作業者等可以透過「特別加保」方式，若以基本工資2萬5250元、特別加保費率0.2％計算，每天保費不到2元，一旦發生職業災害還享有醫療給付、傷病給付、失能給付、死亡給付及失蹤給付。

依特別加保相關辦法指出，特別加保分為5個級距，從基本工資至4萬5800元，保費費率則為現行的職業災害保險平均費率0.2％。

勞動部表示，主要考量為特加加保的勞工作業型態、獲致報酬方式確與一般投保單位受僱勞工不同，參酌行政院主計總處110年5月統計資料，全體受僱員工（含部分工時員工）經常性薪資平均為4萬2863元，提供投保單位或實際從事勞動人員，按其工作收入狀況申報。

勞動部勞動保險司科長林煥柏表示，如未加入職業工會的外送員、農忙時期農民找人幫忙時就可以用此方式為自己或他人加保。

林煥柏說，若要特別加保，則應提供雇主、受領勞務者或實際從事勞動人員之姓名、出生日期、國民身分證統一編號或居留證號碼、連絡電話；被保險人姓名、出生日期、國民身分證統一編號或居留證號碼、月薪資總額；保險起、訖日及從事行業別等，並可以透過勞保局官網、便利商店、職業工會等方式加保，而且繳費當下就立即生效。

依公告規定，若要參加特別加保的職災保險者，每次加保期間，最長為6個月，林煥柏表示，此外在加保期間也不能調整投保薪資。