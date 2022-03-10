針對外界關注台北東區供電瓶頸問題，台電表示，近年內湖、南港地區工商業蓬勃發展，而供應該地區的汐止超高壓變電所，由於供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載影響民眾用電權益及供電安全，實難以配合再提供超過1,000瓩以上之中大型新增用電計畫。

台電強調，目前確實無法再把多的電力由汐止送進港湖，因此才需要興建松湖多目標變電所大樓來分攤汐止超高壓變電所的供電負載。台電懇切呼籲，在協助台北市民用電跟發展的工作上，台電公司跟北市府應是夥伴關係，願意繼續向市民說明，也期待市府能對地方電力建設給予更多支持。

台電表示，為與地方共存共榮，松湖107年改為變電所全地下化設計，將變電設備移入地下，地上層則結合親民利民的公共設施，成為多目標變電所大樓，期爭取民眾認同。110年至今已辦理超過70次小型分眾溝通，並部分結合變電所實地參訪，並於110年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會。

台電指出，松湖變電所自89年奉政院核定為第六輸變電計畫，歷經3任市長，3次都市設計審議，已延宕多年，對東區民眾的用電權益及經濟發展已產生影響。截至今(10)日為止，已有21件1,000瓩以上新增用電計畫共計15.5萬瓩無法滿足，需要盡快解決，避免長期累積案件，影響更多中大型用電需求工商業的發展。

台電說明，松湖現址係經過北市政府於93至95年間邀請各領域專家學者組成「松湖E/S設置地點評估專案小組」評估認可之最適當地點，台電也評估過內湖污水處理廠、內湖科技園區等11處地點，分別有用地面積太小、區內無足夠土地等各種不適原因，因此並不適合。松湖多目標變電所大樓是東區電力供輸的新核心，連接松湖相關輸電線路已經投入約數十億的經費布建電纜洞道;目前松湖變電所多目標使用許可已第三度送審並於今年2月23日補正掛件申請審查。

台電補充，變電所供電就像水庫供水，也有上下游之分，台電依電壓等級由上游的超高壓變電所來提供下游的區域型變電所的電力。位居上游的松湖透過電網送到下游的內湖區週美變電所以及南港區北資變電所，可舒緩汐止超高壓變電所緊繃的負擔，在港湖地區形成雙核心供電。至於外界關心預計在南港區興建的玉成變電所屬於下游的變電所，仍需要從上游的汐止超高壓變電所接電，關鍵仍須有松湖變電所的建置，輸電入北市的總電量才能增加，兩者功能及角色並不相同。