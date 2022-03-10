大陸界面新聞10日報導，中國民航局網站消息，民航局9日再發熔斷指令，對大韓航空公司KE831航班（首爾至瀋陽）等8個航班實施熔斷措施。

根據大陸民航局通報，2月25日入境的大韓航空公司KE831航班（首爾至瀋陽）確診新冠肺炎旅客5例，自3月14日起，暫停該航班運行2班。

2月25日入境的韓國德威航空公司TW605航班（首爾至濟南）確診新冠肺炎旅客5例，鑒於TW605航班（首爾至濟南）為TW615航班（首爾至武漢）的獎勵航班，自3月14日起，暫停TW615航班運行2班，取消獎勵航班TW605／6。

2月25日入境的中國國際航空公司CA124航班（首爾至北京）確診新冠肺炎旅客7例，鑒於CA140航班（首爾至杭州）為CA124航班（首爾至北京）航班的獎勵航班，自3月14日起，暫停CA124航班運行2班，取消獎勵航班CA139／140。

2月26日入境的青島航空公司QW9902航班（首爾至青島）確診新冠肺炎旅客5例，鑒於QW9902航班（首爾至青島）因獎勵由每周1班增至每周2班，自3月14日起，取消青島航空公司QW9901／9902每周1班獎勵航班，暫停QW9902航班運行2周，期滿後可按每周1班運行，班期自主選擇。

2月27日入境的孟加拉優速航空公司BS325航班（達卡至廣州）確診新冠肺炎旅客7例，自3月14日起，暫停該航班運行2班。

2月28日入境的馬來西亞國際航空有限公司MH376航班（吉隆玻至廣州）確診新冠肺炎旅客５例，自3月28日起，繼續暫停該航班運行2班。

3月2日入境的菲律賓航空公司PR314航班（馬尼拉至天津）確診新冠肺炎旅客10例，自3月21日起，暫停該航班運行4班。

3月3日入境的波蘭航空公司LO93航班（華沙至天津）確診新冠肺炎旅客12例，自4月18日起，繼續暫停該航班運行4班。上述熔斷的航班量不得用於其它航線。

大陸民航局要求，上述8家航空公司要做好後續航班旅客安撫和機票退改等服務工作。