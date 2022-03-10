史上最平價iPhone SE預計在18日開賣，電信業接連公布預約資訊，電信三雄不同調，遠傳(4904)率先於昨日開跑，中華電(2412)選在今日，台灣大(3045)則是預計在明日啟動預約，電信業儘管預約日程不同，但日標卻是相同，就是爭取更多5G高資費用戶。

中華電自今(10)日上午10點起，開放5G全新iPhone SE網路預約；同時宣布全新iPhone SE，及iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max松嶺青色與iPhone 13、iPhone 13 mini綠色等全新新色，將於3月18日起在中華電信全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣。另外，為了滿足廣大果粉的期待，只要加入及綁定中華電信LINE官方帳號，立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。

台灣大將於明(11)日開放全通路預購，用戶只需付1000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1399元以上專案搭購iPhone SE，再送2,000元momo幣。iPhone SE共有午夜色、星光色和 (PRODUCT)RED三款新色，滿足果粉需求，容量為64GB、128GB、256GB，售價分別是13,900元、15,500元以及19,000元，3月18日正式開賣，台灣大也將在當日同步開賣新色iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青與 iPhone 13/13 mini綠色兩款新機顏色，3月底前搭配1,399以上資費購買iPhone 13系列，限時加碼享momo幣2,000元，momo會員申辦5G指定專案，還有「mo幣加」好康，每月只要在momo購物網消費滿額，就能獲得momo幣回饋，合約期間最多還能再獲得28,800元momo幣，折抵momo購物消費。

電信三雄中最先啟動預約的為遠傳，自昨(9)日上午11:00起開放線上預約登記。

蘋果新一代 iPhone SE搭載與 iPhone 13相同的A15 仿生晶片，運算效率極高，不論是執行遊戲、擴增實境等高耗能作業，都能有流暢的體驗，螢幕尺寸則維持與前一代相同的4.7吋，方便用戶單手操作，電池續航力也比前一代iPhone SE更持久。相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代 iPhone SE更保留果粉熟悉的實體 Home鍵及Touch ID鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。