行政院會今拍板退撫新制相關修正草案，退撫新制由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，適用2023年7月1日以後新進公教人員，將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，規劃強制提撥費率為15％，其中公務人員負擔35％，政府負擔65％。

行政院院會今通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，以及考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案，共同函送立法院審議。

銓敘部規劃的《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》修正草案，內容除了確立由現行採行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，未來2023年7月1日以後的初任公務員，退撫基金管理機關應為其設立個人專戶，並由公務人員及政府按月提撥費用存入帳戶運用孳息。

草案明定，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15％，其中由公務人員負擔35％，政府負擔65％；公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25％。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

考試院院長黃榮村表示，這套制度適用於明年7月1日以後的初任公教人員，所以應該被稱為「新人新制」，而不是對退休或現職公教人員的「二次年改」，更沒有「繳多領少」的問題，而個人帳戶的可攜性、自願提繳和自選投資方案，也強化了個人選擇權。