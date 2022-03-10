中信金控南向大躍進！中信銀去年增加持股成為泰國LHFG金融集團最大股東後，正式將其納入中信金子公司，10日在泰國舉辦盛大慶祝酒會。中信銀總經理陳佳文10日指出，LHFG是以企金為主的金融集團，未來中信將發揮消金所長，發揮綜效將消金比重從二成拉高至五成，各項業務年成長將有雙位數，五年內ROE也可望從3.6％拉高至9％。

陳佳文表示，LHFG納入中信金子公司是南進重要里程碑，對中信來說有三大意義。一、泰國是東南亞第二大經濟體，政府人民對外資友善，台灣很多行業在這表現不錯，會成為中信東南亞布局成長重要據點，讓中信的國際發展策略進入新的里程碑。二、泰國製造業很強，尤其汽車、電子、電器，許多台商來泰深耕發展，過去二十年台商因為關稅、全球布局關係，移往越南、泰國，現在泰國是除了越南之外最多台商的地方。三、LHFG銀行有78家分行，是中信海外分支據點最多的海外子行，對零售服務很有幫助，泰國對華人友善，台灣人來這都很適應習慣，未來推出更多消金金融服務會有一番作為。

LHFG金融集團總經理施景富也首度亮相，陳佳文表示，施景富之前是中信銀全球法金營運長，負責作業、IT，再之前是東南亞事業處處長，對菲、新、越、印尼等市場都很熟悉，可將東南亞這個平台連結，過去也當過香港分行行長，是相當國際化的人物，會派施景富來泰國，代表中信對泰國市場有很強的使命與期望，未來五年內會有嶄新風貌。