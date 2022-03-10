新生兒取了名字、拿了身份證就該投保。台灣人壽以其去年逾5千人線上預約保險顧問的數據指出，其中有50％是新手爸媽，常在晚上10到12點間上線尋求協助，台壽保人氣保險顧問鄭雅云即用協助百位以上新手爸媽的經驗，提供新生兒投保三眉角，一是月付千元先保足五大保障；二是把握投保黃金期，小孩取名拿身份證且健康出院後就應投保；三是先保大再保小，經濟支柱若有重病豁免，小孩保單也才保得住。

台壽引用衛福部兒童及少年生活狀況調查指出，家中若有0至3歲小孩的家庭每月平均支出為新台幣50,443元，其中小孩花費就占23.6％，若新生兒感冒、撞傷等住院，父母還可能要請假照護，意外支出常讓新手爸媽手忙腳亂。

也因此台壽發現2021年其線上預約壽險顧問的客戶，有一半是新手爸媽，且可能利用小孩入睡的零碎時間，多在晚上10~12點上線，這些預約諮詢的新手爸媽最多是30~40歲，可能因為生育較晚、又剛好在打拼階段，因此最多是先規劃替剛出生小孩投保壽險，再附加實支實付、住院日額、重大傷病、意外險等附約。

鄭雅云首先建議新生兒要投保的五大保障，一是實支實付醫療險建議保額21萬元，二是住院日額規劃每天4千元，三是防癌或重大傷病險120萬元；四是壽險61.5萬元，五是意外失能險保額61.5萬元，這樣規劃下來每月保費大約千元上下，但小孩的保障會相對較完整，可作爸媽育兒的經濟後盾。

台壽表示先前即有新生被保險人出生後半年檢查出小腦胚芽腫瘤，共做七次化療，花100萬元左右，好險是小朋友出生就立即投保實支實付醫療險、癌症與重大傷病險，保單目前已理賠200萬元左右。

二是把握新生兒投保黃金期，0到1歲之間保費最便宜，且該階段小朋友生病機率也高，小孩出生確定健康出院，且取名、拿到身份證即可投保，鄭雅云建議爸媽在預產期前一、二個月就要規劃，以免手忙腳亂。

三是先保大再保小，要先確定家庭經濟支柱亦有足夠的壽險、醫療險、重大傷病險等保障，且建議加上重大疾病豁免，若爸媽不幸罹病無法工作，小朋友的保單也不會因未繳保費而失效，保障繼續存在。