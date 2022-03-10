大陸央視新聞用戶端報導，香港特區政府10日召開抗疫記者會，港府發展局長黃偉倫表示，除了青衣及新田兩個已經啟用的社區隔離設施之外，數個中央援建的隔離設施專案將陸續投入服務，3月底將共有大約兩萬個隔離設施的床位投入使用。
黃偉綸表示，在已經交付的青衣及新田社區隔離設施共提供大約6800個床位，其他專案提供約1萬4000個床位，包括未來幾天陸續投入服務的粉嶺馬適路、港珠澳大橋人工島及洪水橋3個項目，到3月底，元朗潭尾專案也將投入服務。
此外，香港特區行政長官林鄭月娥表示，已經物色了9塊土地興建社區隔離設施，完成後預計總共可提供5萬多個隔離單位。
林鄭月娥在抗疫記者會上還表示，特區政府在隔離工作方面，主要以分流處理及增加隔離設施應對。在增加隔離設施方面，除了新建設施，也包括使用現有的鯉魚門公園度假村、使用部分新建公屋、付費徵用酒店的房間等。
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