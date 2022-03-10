宜蘭縣蘇澳鎮今日發行第一本以人文精神為主軸的地方刊物《蘇澳人》，此刊物報導蘇澳鎮4大區域，包含東南澳、南方澳、蘇澳、新馬，紀錄地方不同產業、人文歷史及宗教信仰，《蘇澳人》刊物今日問世，春季開始以季刊方式發行。

蘇澳鎮地勢狹長，三面環山又有綿長的海岸線，地形複雜、多樣性的地理環境是蘇澳最大的特色，最北為龍德、頂寮，最南為南澳，每個區域都有不同的飲食文化、觀光資源、人文歷史等，為耐人尋味的鄉鎮。

蘇澳鎮長李明哲表示，希望能有屬於蘇澳人的刊物，於是把重責大任交給蘇澳鎮立圖書館館長廖俊明及蘇澳鎮公所秘書石乙君，尋找對地方很了解的人才加入編輯群，盼大家過幾年後再看《蘇澳人》刊物時，還能看得津津有味，了解蘇澳過去、現在、未來發生任何有趣的事。

廖俊明說，《蘇澳人》地方誌的發送跟索取方式，除發送給鎮內國、高中職學校學生外，也會選擇合適的商家及觀光據點放置，讓在地人、遊客有機會可以翻閱；另外，圖書館貼心的規畫，只要對季刊有興趣者，不限蘇澳籍、宜蘭籍的民眾，可加入蘇澳圖書館臉書粉絲頁，留言索取，限量500份。