東森(2614)旗下轉投資東森購物網合併草莓網、熊媽媽買菜網2月份合併營收為新台幣22.7億元，年增率7.6%，合併稅前淨利達1.6億元，較去年同期成長38.4%，EPS為1.23元，稅前淨利再次刷新歷年同期新高紀錄。東森購物網前2月合併稅前淨利達3.9億元，較去年同期成長23.7%，EPS為3.04元，再創新猷。

東森購物指出，據往年經驗，農曆春節假期是影響業績較大的節慶，但隨著消費者網購習慣成形，東森購物網推出春節不打烊服務，加上今年農曆春節寒流濕冷，帶動保暖商品買氣爆棚，春節過後又有減肥健身、開工開學及三八婦女節商機，推升2月營收表現。

進一步分析各平台及通路表現，主打生鮮商品的熊媽媽買菜網表現亮眼，營收年成長率達126.8%，主要是因春節、元宵節慶，食品買氣增加；宅經濟商機持續推升網購業績能量，2月網購業績較去年同期成長15%，其中行動購物方面，在整體網路購物業績占比達到7成。

東森購物網統計，熱銷產品類別以保健食品、家用品、行動3C商品居業績前三名，保健食品更達到5.5億業績，其中以日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊、陽明生醫視倍修最為熱賣，顯示消費者重視視力保養。至於業績成長幅度，與去年同期相比則以美容美體票券業績成長5倍最多。