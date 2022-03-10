大S（徐熙媛）閃電宣布嫁給20多年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，目前2人已在韓國完成結婚登記，而具俊曄也在昨來台，等結束10天的隔離後，他將與新婚妻子大S團聚。面對大S二婚，前夫汪小菲（後改名汪少菲）則始終沒有對外發聲，不過他則在微博個人簡介寫下：「希望玥兒每天都開開心心的」，短短12字訴出為人父的心聲。

大S離婚後，她無意重返螢光幕，過得相當低調，不過大S卻在日前閃電宣布嫁給「酷龍」成員具俊曄，目前2人已在韓國完成結婚登記，而具俊曄也在昨搭機來台，等他結束10天的隔離後，將與新婚妻子大S相聚，具俊曄之後也會拜訪大S的家人、和大S子女培養感情，預計在台灣待2個月，再帶大S回韓國。

汪小菲簡介。（圖／取材自汪小菲微博）

面對大S閃電二婚，前夫汪小菲則始終沒有對外發聲，不過他則在微博個人簡介寫下：「希望玥兒每天都開開心心的」，短短12字訴出為人父的心聲，對子女的愛更是表露無遺，其實，汪小菲相當疼愛女兒，微博也有許多和女兒的出遊照，他還因此被網笑稱是「女兒傻瓜」。

汪小菲自恢復單身後，就被陸網爆出，他與「翻版朱茵」26歲女星張穎穎關係親密，儘管汪小菲氣得指控是「惡意造謠，故意詆毀」，不過汪小菲則陸續被直擊，他拉住張穎穎的手，甚至十指緊扣，兩人還被揪出穿同款羽絨衣，但汪小菲和張穎穎面對緋聞，則始終沒有正面回應。