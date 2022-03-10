因應防疫穩定、經濟有成果，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，他已核定年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月到12月，低收及中低收入戶分別每人每月增加發給750元、500元，預估將有62萬人受惠。

蘇貞昌指出，根據主計總處日前公布1月失業率為3.61％，連續7個月下降，甚至比去年疫情爆發前還低；另外，財政部3月8日財政部公布2月出口值連續20個月正成長，創下歷年同月新高，年增率達35％。

蘇貞昌表示，因為我國疫情穩定、經濟有成果，已核定今年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，從今年3月至12月，低收入戶每人每月加發750元，中低收入戶每人每月500元，受惠人數共約62萬人，以穩定經濟弱勢家庭的生活。

針對疫情部分，蘇貞昌說，台灣疫情持續穩定可控制，連續一個月本土案例在十幾例上下，甚至連續10天都在個位數，但境外移入病例數仍多，近10天共有520例，因應入境檢疫、居家隔離從7日起縮短為10天，檢疫期滿後的7天自主健康管理期間，要進行2次自主快篩，請衛福部、內政部、地方政府督導落實，請民眾務必做到位，維持社區安全。

蘇貞昌說，為鼓勵長者盡速接種3劑疫苗，今天起一個月內，只要65歲以上長輩願意施打，無論是第1、2、3劑，都可以領500元禮券，部分縣市還有加碼，就是希望提升整體保護率，政府也會適度放關防疫措施，讓民眾早日恢復正常生活。