陳零九與婁峻碩再度合作創作歌曲〈不想你了〉。（滾石唱片提供）

陳零九為拍MV濕身。（滾石唱片提供）

五堅情攻蛋票房告捷，今宣布加場。（滾石唱片提供）

陳零九推出全新單曲〈不想你了〉，繼〈房間〉後再度和五堅情團員婁峻碩合作，MV女主角Nicole來自選秀節目《DD52》冠軍隊伍，陳零九當時在節目中擔任飛行導師，曾承諾會讓冠軍隊伍其中一位成員參與MV拍攝，如今過了兩年，終於兌現諾言。陳零九和Nicole在MV中飾演緣分已盡的情侶檔，婁峻碩則化身為愛情的死神，旁觀這對情侶愛情的消逝，最後撐著黑傘，帶走在感情風雨中心灰意冷的陳零九。

MV中也出現不少經典的情侶互動橋段，陳零九不僅是女友的專屬攝影師，更騎檔車載Nicole沿海兜風，陳零九初次騎檔車，車子因天冷一度熄火無法發動，所幸正式開拍後一且順利，陳零九表示：「平常比較少有機會騎車，也從來沒有騎檔車載過女生，這是第一次，很新鮮的體驗，技術應該還算可以，至少拍攝都沒有NG！」

拍攝當天陰雨綿綿，陳零九冒雨完成騎車場景的拍攝，導演還設計水窪場景，要求陳零九全身浸在水裡，彷彿泡在沖洗底片的劇毒藥水中，營造出痛苦回憶著過往的情境，陳零九只好繼續「濕身」拍戲。劇組擔心他受寒，特別拉一條長水管試圖注入熱水，沒想到水不夠熱，又趕緊到廚房煮開水，一壺壺倒入水窪，但水池太大實在緩不濟急，陳零九哭笑不得，只能咬牙躺回冰冷的水中，直到隔天清晨4點才收工，整整濕身16小時。

陳零九和婁峻碩所屬男子團體五堅情，日前成功登上高雄巨蛋舉辦「五堅情Moon Landing月面著陸高雄巨蛋演唱會」，並將在8／6再戰台北小巨蛋，門票開賣後秒殺完售，主辦單位滾石唱片今天(3／10)中午12點宣布，經場地、團隊等多方協調後，終於在昨晚確認8／7可加場，五堅情將連續攻蛋熱唱兩天。演唱會門票將在3／13(日)中午12點全面啟售，可洽滾石唱片粉絲專頁與拓元售票系統。