國道1北上24K火燒車 貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里 13:512022/03/10 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1北上24K火燒車，貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里。(記者爆料網提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上24.8公里處，今(10日)中午發生一起貨櫃車火燒車意外。一輛貨櫃車行駛經過24公里處時，車頭竄然竄出濃煙，駕駛見狀急忙停靠路肩，未料隨後竄出大火導致整個車頭陷入火海，駕駛見狀緊急逃生並報案，警消獲報後趕到現場灌救，順利將火勢撲滅，但一度造成北上車道大塞超過2公里，目前國道公速公路警察局正在釐清起火原因。 國道1北上24K火燒車，貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里。(記者爆料網提供) 國道1北上24K火燒車，貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里。(記者爆料網提供) 車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治 車禍瞬間曝光 瑪莎拉蒂撞逆向機車 老婦遭撞飛送醫不治 #國道1火燒車 #內湖段 #貨櫃車 #車頭起火 #車頭燒毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南重大車禍 兩車衝撞翻車 2人噴飛車外1命危 08:372022/03/10 社會 國道工程車又被撞 國1下營段轎車車頭全爛橫擋大塞車 09:182022/03/10 社會 馬界「老司機」狂蹭辣模 她車頭燈滑出險走光 10:442022/03/10 萌寵 高雄港貨櫃車90度翻覆倒地 狂冒濃煙嚇壞路人 12:472022/03/09 社會 台東舊縣議會變身再利用 轉型活絡多元藝文發展 17:482022/03/09 寶島 歌手曹格爆內湖餐廳鬧事 2分鐘狂飆「Fxck」現場片曝光 21:022022/03/09 社會 滑輪溜冰場4月1日開放 4小時收費2000 04:102022/03/09 地方新聞 缺工缺料 捷運樹林線樹林段4度流標 11:212022/03/09 生活 國道1號彰化匝道「4車撞成團」女子鼻血狂噴送醫 19:132022/03/09 社會 侯友宜表揚警察局婦幼尖兵 宣誓《跟騷法》新北準備好了 12:582022/03/08 社會 最貴車禍影像曝！奧斯頓馬丁、麥拉倫狂飆速 超車釀碰撞 18:002022/03/08 社會 引擎有起火風險 BMW全球召修103萬輛汽車 12:342022/03/10 財經 台東大武曳引車衝安全島 撞斷燈柱車頭全毀 11:572022/03/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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