國道1號北上24.8公里處，今(10日)中午發生一起貨櫃車火燒車意外。一輛貨櫃車行駛經過24公里處時，車頭竄然竄出濃煙，駕駛見狀急忙停靠路肩，未料隨後竄出大火導致整個車頭陷入火海，駕駛見狀緊急逃生並報案，警消獲報後趕到現場灌救，順利將火勢撲滅，但一度造成北上車道大塞超過2公里，目前國道公速公路警察局正在釐清起火原因。

國道1北上24K火燒車，貨櫃車頭陷入火海一度回堵2公里。(記者爆料網提供)