金山區仁愛路現況破損，恐危害通行安全。（金山區公所提供）

新北市金山區仁愛路連結公園、學校、停車場，是當地民眾生活通行的重要道路，經長年使用有多處損壞，恐危害通行安全情形，新北市議員周雅玲邀集金山區公所及各單位會勘後，將配合調整道路管線設施，將於3月14日由金山區公所開工辦理路面改善工程，預計3月底前完工。

金山區長廖武輝表示，仁愛路為金山區生活圈重要路段位置，且中繼市場座落於仁愛路上，未來通行車輛勢必增加，仁愛路路面修繕刻不容緩，改善長度約250公尺，屆時將能改善道路狀況，除保障民眾通行安全之外，亦能保持市容，維持良好的生活環境。

周雅玲表示，此路段為金山區生活圈較為中心位置，民眾住宅及商家都很多，更有金美國小坐落於此，經常有民眾須接送小朋友，通行道路如狀況不佳將嚴重影響民眾通行安全，務必盡快改善以提供安全用路空間。感謝金山區公所及各管線單位配合，讓改善工程順利進行，期望改善完工後，給區民更好的用路環境。