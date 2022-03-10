中國半導體行業協會昨(9日)發布統計資料顯示，大陸國內積體電路產業繼續保持快速增長態勢，2021年大陸積體電路產業銷售額首次突破1兆元(人民幣，下同)，仍是全球最大半導體市場。

中國半導體行業協會統計資料顯示，2021年大陸積體電路產業銷售額為 1兆458.3 億元，較上年增長18.2％。

2021年是大陸「十四五」開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，大陸國內積體電路產業繼續保持快速增長態勢。

其中，設計業銷售額為4519 億元，年增長19.6％；製造業銷售額為3176.3 億元，年增長24.1％；封裝測試業銷售額2763億元，年增長10.1％。

此外，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2021 年全球半導體銷售達到 5559億美元，年增長26.2％。中國仍然是最大的半導體市場，2021年的銷售額總額為1925 億美元，年增長27.1％。