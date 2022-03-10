中國半導體行業協會昨(9日)發布統計資料顯示，大陸國內積體電路產業繼續保持快速增長態勢，2021年大陸積體電路產業銷售額首次突破1兆元(人民幣，下同)，仍是全球最大半導體市場。
中國半導體行業協會統計資料顯示，2021年大陸積體電路產業銷售額為 1兆458.3 億元，較上年增長18.2％。
2021年是大陸「十四五」開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，大陸國內積體電路產業繼續保持快速增長態勢。
其中，設計業銷售額為4519 億元，年增長19.6％；製造業銷售額為3176.3 億元，年增長24.1％；封裝測試業銷售額2763億元，年增長10.1％。
此外，根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2021 年全球半導體銷售達到 5559億美元，年增長26.2％。中國仍然是最大的半導體市場，2021年的銷售額總額為1925 億美元，年增長27.1％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。