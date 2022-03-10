別以為進了國營事業永遠是鐵飯碗！303全台大停電，導致台電董、總同時下台，基層犯錯人員卻頂多記過、調職，究責標準引來立委批評。台電表示，經濟部國營事業人員考核有「一次記兩大過」可予以免職的規定，近日將修改規章，建立淘汰機制，若釀「重大停電事故」或「公司重大損失」者，最重將免職。

民進黨立委陳明文今在經濟委員會直指303是「低級錯誤」，事故發生後台電董事長、總經理雙雙下台，犯錯的員工只是記過調職，「這麼重大事故沒有淘汰制度嗎？」經濟部長王美花表示，會採最嚴厲處分，並請台電檢討內部規章。

台電發言人張廷抒指出，現有經濟部所屬國營機構人員考核辦法，已有一次連記兩大過可免職的最重處分，只是標準不夠明確，過去僅犯貪污治罪條例等才會被免職。台電將盡快檢討規章，訂出汰換標準。

張廷抒補充，會把「重大停電事故」和「造成公司重大損失」列為兩大過標準，讓同仁有所依循警惕，做好供電穩定工作。