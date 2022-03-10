正在歐洲訪問的加拿大總理杜魯道與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，邀請他在國會發表線上演說，並承諾運送更多軍事裝備。澤倫斯基已經接受邀請。

杜魯道（Justin Trudeau）今天在德國柏林表示，強烈支持澤倫斯基，「加拿大繼續與盟友和國際夥伴合作，要俄羅斯為無理及非法入侵烏克蘭負起責任」。

杜魯道在柏林一個智庫安排的會場發表外交政策演講，現場有人問他對烏克蘭戰爭的看法。杜魯道說：「毫無疑問，烏克蘭會獲勝。問題是需要多長時間，以及我們如何設法讓損失降到最低。」

他強調持續支持烏克蘭，且持續對俄羅斯實施制裁，以確保烏克蘭自由和獨立。

演講中，杜魯道提及民主制度受到威脅的問題。他說：「在最好的情況下，民主總是比威權主義更強大。但誠實地說，民主在過去幾年中並沒有處於最佳狀態，即使我們正在對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的入侵，我們仍需要致力加強民主制度。」

加拿大政府今天宣布提供烏克蘭軍事專業裝備，包括用於無人機的攝影機。杜魯道說：「這些攝影機是價值5000萬加元軍事裝備資助的一部分，這些裝備在未來幾天會送至烏克蘭。」

杜魯道承認，裝備要安全地送至烏克蘭是一大挑戰。

加拿大和其他西方盟國已宣布對俄羅斯全面制裁，試圖削弱俄國經濟能力，同時向烏克蘭提供軍事援助。不過加拿大對烏克蘭提供的軍事貢獻遠遠低於英美等國，因為多年來加拿大國防預算不足，支出遠低於北大西洋公約組織（NATO）的目標。

澤倫斯基在推特（Twitter）上表示：「我和我的朋友杜魯道談論了烏克蘭和加拿大的國防合作，以及如何增加對俄羅斯的制裁。同意採取進一步的外交措施。加拿大站在烏克蘭一邊，我們每天都能感受到。」

杜魯道9日稍晚參觀柏林的17號月台（Platform 17），這裡是紀念大屠殺期間有5萬名猶太人被驅逐和關押到集中營的地方。杜魯道在紀念碑前獻花致意。

正在與俄羅斯奮戰的澤倫斯基是猶太人後裔。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）是烏克蘭裔，對家鄉遭受的苦難非常痛心，她說，自己幾乎不敢看戰火下的烏克蘭照片。「一場暴行正在烏克蘭發生。現實情況是，烏克蘭人在戰鬥，他們為我們所有人而戰，但他們在孤軍奮戰。我不得不說，作為一個人，我覺得這些（澤倫斯基的求助）呼籲令人感傷。」

方慧蘭說，國際制裁、軍事援助和人道主義援助都在進行中。被問及加拿大是否會無限制接收烏克蘭難民，是否會啟動空運接應烏克蘭人，她說：「一切都在討論中。」（編輯：郭中翰）1110310